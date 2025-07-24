آلام في «طب الأسنان».. مطالبات بتقليص أعداد المقبولين والتوقف عن إنشاء كليات جديدة وتحقيقات في النقابة.. الخريجون يعانون من نقص التدريب السريري بسبب عدم وجود مستشفيات

قبل أيام قليلة من انطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات، بدأت تطفو على السطح أزمة جديدة، تخص إحدى كليات القطاع الطبي، التى تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الشهادات سواء الثانوية العامة، أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وظهرت الأزمة الجديدة فى كليات طب الأسنان، بعد أن خرج نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، الدكتور وليد الديب، محذرا طلاب الثانوية العامة دفعة 2025، من الالتحاق بكليات طب الأسنان، ومطالبا إياهم، فى حالة الإقبال على الالتحاق بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية، ضرورة مراجعة نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية، للاستفسار وتوضيح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن، حفاظا على مستقبلهم.

ثم خرج النقيب فى تصريحات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد خلالها أن خريجى كليات طب الأسنان بلا تدريب حقيقي، ولا فرص بالعيادات ولا تكليف، وبلا فرص للسفر للخارج، وبلا فرص للدراسات العليا، الأمر الذى استدعى أن يقوم النقيب العام لنقابة أطباء الأسنان بإحالته للتحقيق.

وأبدى الديب امتعاضه عن إحالته للتحقيق وقال إنه لم يتوقع ذلك، ولكنه توقع أن تطلبه النقابة العامة لأطباء الأسنان، للاستماع لمقترحاته لتطور وتحسين المهنة، والحفاظ على ما تبقى منها وعدم إهدار موارد الدولة الاقتصادية، بسبب السياسات الخاطئة.

وأضاف الديب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إن مهنة طبيب الأسنان أصبحت مهنة خربة، بسبب قبول أعداد رهيبة بكليات طب الأسنان لا تتناسب تماما مع سوق العمل وعدم وجود أماكن بالدراسات العليا تتيح للخريج الحصول على ماجستير والسفر للخارج وعدم تكليف الدفعة الجديدة ٢٠٢٣ إلا بالاحتياج وعدم وجود أى فرص للخريجين الجدد بالعيادات الخاصة وتشغيل أطباء الأسنان فى أعمال إدارية وصلت إلى المطالبة بعملهم كأمناء مخازن ومسئولى دفتر الحضور والانصراف.

أثارت تصريحات الديب حالة كبيرة من الجدل بين الأسر المصرية، والطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية، خاصة ممن يرغبون فى الالتحاق بإحدى كليات طب الأسنان، ويلجأوون إلى الجامعات الخاصة والأهلية، نظرا لارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية.

كشفت مصادر خاصة لـ«فيتو»، أن المجلس الأعلى للجامعات، وبالتحديد لجنة قطاع طب الأسنان أرسلت خطابا للنقابة العامة لأطباء الأسنان، طالبت فيه بإحالة الدكتور وليد الديب نقيب أطباء أسنان الإسكندرية للتحقيق.

أكدت المصادر، أن الخطاب أوضح أن ما قام به نقيب أسنان الإسكندرية أدى إلى إثارة لغط وبلبلة فى صفوف الأسر المصرية فى وقت حساس جدا، حيث يتزامن مع فترة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، واستقبال الطلاب لموسم تنسيق القبول بالجامعات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على استقرار وهدوء الأوضاع التعليمية.

ورفضت اللجنة فى خطابها- وفقا للمصادر- ما جاء على لسان نقيب أطباء الإسكندرية، وأكدت أنها متمسكة بالحفاظ على مستقبل الطلاب من خريجى كليات طب الأسنان، وأنها ترفض التغول على حق الطلاب الراغبين فى الالتحاق بتلك الكلية.

ووفقا لإحصائيات رسمية فإن عدد كليات طب الأسنان فى الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر الشريف، 19 كلية، بينما يبلغ عدد كليات طب الأسنان فى الجامعات الخاصة 17 كلية، بينما يبلغ عدد كليات طب الأسنان فى الجامعات الأهلية الجديدة حوالى 17 كلية أيضا، ليصبح إجمالى عدد كليات طب الأسنان حوالى 53 كلية، وبإضافة الجامعات الأهلية الجديدة يتجاوز عدد الكليات 80 كلية.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن نقابة أطباء الأسنان، فإنه يوجد 70 ألف طالب فى كليات طب الأسنان فى مصر، الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى 7 آلاف طالب يدرسون بالخارج.

وأوضحت مصادر خاصة، أنه من المتوقع أن تعمل وزارة التعليم العالى على تقليص أعداد الطلاب المقبولين فى كليات طب الأسنان فى العام الدراسى المقبل 2025/ 2026، نظرا للإقبال الكبير والمتزايد على الكليات، مقارنة باحتياجات سوق العمل.

وكشفت المصادر عن أن النقابة العامة لأطباء الأسنان، خاطبت وزارة التعليم العالي، فى إبريل الماضي، طالبت خلالها بوقف إنشاء كليات طب أسنان جديدة، بالإضافة إلى تقليل أعداد المقبولين سنويا، واتباع المعايير الدولية فى القبول، وأشارت النقابة فى خطابها إلى أن الجامعات فى الولايات المتحدة تستوعب 50 طالبًا فقط لكل دفعة فى كل كلية، بينما الدفعة المصرية تصل إلى أكثر من 12.000 خريج سنويًا.

وأكدت المصادر، أن كثيرا من كليات طب الأسنان، بالجامعات الخاصة، لا تمتلك مستشفيات جامعية للأسنان، ما يؤدى إلى ضعف التدريب السريري، كما أن بعض الكليات تعتمد على التعاقد مع مراكز خاصة أو وحدات خارجية لإتمام التدريب، وهو ما يقلل من كفاءة خريجيها مقارنة بالكليات العريقة بالجامعات الحكومية.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان، لطلاب شعبة علمى علوم العام الماضى 2024/2025، فى الجامعات الحكومية 92.8%، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لنفس العام، 78% إلى 77% حسب الجامعة.

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