محافظ الإسكندرية يفتتح عددا من الميادين بعد انتهاء أعمال التطوير

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، ميداني "الإسكندرية موجة حب" المعروف بميدان دنشواي بشارع أبو قير، و" إسكندرية مهد الحضارات" المعروف بميدان الأهرام بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر نطاق حي شرق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية الجمالية والعمرانية التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشهد الافتتاح السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب قيادات حي شرق، الذين شاركوا في أعمال التطوير وتحسين البيئة العمرانية المحيطة بالميدانين، في خطوة تعكس التكاتف بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، للنهوض بالشكل الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الافتتاح أن "تطوير الميادين والمناطق الحيوية يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتأكيدًا على أن الإسكندرية، بعراقتها وتنوعها الثقافي، تظل مدينة تستحق أن تُشرق بها الحضارة في كل ركن". كما وجه الشكر لكافة الجهات الداعمة التي ساهمت في هذا الجهد الوطني.

وعقب الافتتاح؛ توجّه المحافظ إلى شاطئ "أبطال التحدي" المجاني المخصص لذوي الهمم بمنطقة رأس التين نطاق حي الجمرك، لحضور الفعاليات المُقامة ضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومي، حيث استهل زيارته بتفقد معرض الحرف اليدوية المُقام على الشاطئ، والذي ضم منتجات إبداعية شملت "مشغولات يدوية، مصنوعات جلدية، إكسسوارات، مفروشات،" من تنفيذ شباب من ذوي القدرات الخاصة، وقد أكد المحافظ أن دمج ذوي الهمم وتمكينهم يأتي على رأس أولويات المحافظة، بما يعكس إيمان الدولة بدورهم المؤثر في التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى تواجد الفريق الطبي والمبادرة الصحية لمنطقة الجمرك الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة والأورام وصحه المرأه.

شهد الفعاليات؛ نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية، في مشهد يؤكد التلاحم المجتمعي والرسالة الإنسانية النبيلة التي تتبناها محافظة الإسكندرية في ظل الجمهورية الجديدة

وختامًا؛ تضمنت الاحتفالات عروضًا بحرية مبهرة شاركت فيها وحدات شراعية مصرية، بالتوازي مع عرض موسيقي عسكري مميز قدّمته الفرقة الموسيقية التابعة للقوات المسلحة أمام تمثال الجندي المجهول نطاق حي الجمرك، حيث تزينت الأجواء بالنغمات الوطنية والاستعراضات المنظمة، التي أضفت على المناسبة طابعًا احتفاليًا ورسالة فخر واعتزاز بتاريخ مصر العسكري وحضارة مدينة الإسكندرية.

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