رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض إن تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة يرجع إلى عدم تسليم وزارة التربية والتعليم للجدول التكراري لنتائج الطلاب إلى وزارة التعليم العالي حتى الآن.

تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق وجدول نتيجة الثانوية العامة

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الجدول التكراري لـنتيجة الثانوية العامة يتضمن ترتيب أعداد الطلاب وفقًا لشرائح المجموع التكرارية، وهو ما يُعتمد عليه في تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.

تسليم نتيجة الثانوية العامة للتعليم العالي غدًا

وأضاف أن الجدول التكراري يُسلَّم إلى وزارة التعليم العالي غدًا أو بعد غدٍ كحد أقصى، لافتًا إلى أن تنسيق الشهادات المعادلة يسير وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات منذ أكثر من 20 عامًا، والتي تُخصص 5% فقط من مقاعد الكليات لطلاب الشهادات المعادلة.

وأكد أن نظام التنسيق لا يظلم أي فئة من الطلاب، وأن النسب المقررة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة وباقي الشهادات الأخرى.

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