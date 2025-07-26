السبت 26 يوليو 2025
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800 عامل بشركة مياه الشرب بالفيوم يجتازون امتحانات الترقي لدرجات وظيفية أعلي

امتحانات الترقي لدرجات
امتحانات الترقي لدرجات وظيفية أعلي، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اجتياز 800 من العاملين من العمال الدائمين والمؤقتين، اختبارات المسار الوظيفي، التي تُعد شرطًا أساسيًا للترقي للدرجات الأعلى،  وفقًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

نقلة نوعية في أداء العاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب

وقد ساهمت الاختبارات التي أجرتها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمختلف التخصصات، وأسهمت في تحسين كفاءة العمل، كما تُعد أداة فعّالة لتقييم مهارات الموظفين ومعارفهم، وتحديد مدى جاهزيتهم للترقي لشغل الوظائف العليا، مما يعزز من عدالة وموضوعية قرارات الترقية داخل الشركة.

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وقد نفذت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة خلال الفترة الماضية، استهدفت مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية.

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