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رياضة

يانيك فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

 

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك 

فيما ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في ختام  معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.
 

وتحدث يانيك فيريرا عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وبعض الأمور المتعلقة بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر.
وعقب انتهاء المحاضرة غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية.

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تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

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