الكشف على 394 مواطنًا خلال قافلة طبية بشمال سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول من أعمال القافلة الطبية التي تنفذها جامعة المنصورة داخل كل من مستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي، والجفجافة القروي.

الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول للقافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 304 حالة من مواطني الشيخ زويد، مشيرة إلى الكشف الطبي على 36 مواطنا في عيادة الأسنان، 75 مواطنًا في عيادة الرمد، 69 مواطنا في عيادة الجلدية، 31 مواطنًا في عيادة القلب والأوعية الدموية، 93 مواطنًا في عيادة الباطنة والكلي مشيرة ان القافلة قامت بإجراء عدد 10 عمليات أنف وأذن داخل مستشفى العريش العام.

من جانبها أشارت الدكتورة إينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على عدد 90 مواطنا بمستشفى الجفجافة القروي بوسط سيناء مشيرة إلى إجراء الكشف الطبي على 30 حالة باطنة، 20 حالة صدر، 25 حالة أطفال، 15 حالة رمد.

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