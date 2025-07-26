أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بعد اعتماد النتائج رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة والمحافظ يوجه التهنئة

وهنأ اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، معربًا عن فخره بما حققوه من نتائج مشرفة، وموجّهًا التقدير لأولياء أمورهم ومعلميهم على ما بذلوه من جهد كبير في دعم ومساندة أبنائهم طوال العام الدراسي.



من جانبه، أعرب الأستاذ حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن اعتزازه بتفوق الطلاب، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التزام الطلاب واجتهادهم، ويدل على أن منظومة التعليم في شمال سيناء تسير في الاتجاه الصحيح نحو التميز والجودة.





وشدد المسؤولان على أن هذا التفوق يمثل نموذجًا يُحتذى به لبقية الطلاب، ويؤكد أن الإرادة والجد والاجتهاد هي مفاتيح النجاح، حتى في ظل التحديات التي قد تواجه أبناء المحافظة.

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