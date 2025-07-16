مدبولي: انخفاض التضخم لـ 14.4% خلال يوليو وملتزمون بمرونة سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر حريصة على تعزيز علاقتها مع الدول الإفريقية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع عدد من الرؤساء وزعماء القارة السمراء ومناقشة كل القضايا التي تؤرق الدول النامية وأبرزها مشكلة الديون التي تعيق عمليات التنمية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة: "هناك تقدير كامل للتجربة المصرية في عمليات التنمية من الزعماء الأفارقة وحرص على تنفيذ الشركات المصرية في المشروعات بدول القارة السمراء، مشيرا إلى أن هناك طلبا من زعماء القارة لدخول الشركات المصرية للدخول في تنفيذ المشروعات التنموية".

ولفت إلى أنه تم إعلان أرقام التضخم الذي انخفض إلى 14.4% خلال يوليو مقارنة بـ 16.6% الشهر الماضي، وهو ما يؤكد أن الأمور الاقتصادية مستقرة، وأتابع توافر السلع وأسعارها بصورة يومية، ونراقب الأسواق للتأكد من الاستقرار".

وأشار إلى أن معهد التمويل الدولي أبرز تقرير عن الاقتصاد المصري وأشاد بمرونته وصموده لا سيما بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ولم يظهر أي تداعيات مباشرة على الاقتصاد، وأثنى على مرونة سعر الصرف، وتحرك الدولة والبنك المركزي حيال ذلك، وعدم تدخل الدولة في سعر الصرف.



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