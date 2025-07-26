السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

شاهد فيديو تقديم وسام أبو علي لاعبا في صفوف كولومبوس الأمريكي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

نشر الحساب الرسمي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، فيديو إعلان التعاقد مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي السابق، خلال الانتقالات الجارية.

وكان النادي الأهلي، اعلن رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعدما قامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد. 

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله 

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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