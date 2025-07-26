السبت 26 يوليو 2025
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"أنغام الشباب" و"أوبرا عربي" و"تراث الشرقية" في ثاني أيام مهرجان "ليالينا بالعلمين"

المسرح الروماني
المسرح الروماني

في إطار التعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثقافة، شهد المسرح الروماني أمسية فنية في ثاني أيام مهرجان “ليالينا في العلمين” بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.
 
وافتُتحت الليلة بفقرات استعراضية مبهجة للاعبي السيرك القومي، وسط تفاعل واسع من الجمهور.
وتوالت الفقرات الفنية على المسرح، حيث قدّمت كل من: فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة أوبرا عربي "أطفال"، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأغاني المصرية الحديثة والتراثية، امتزج فيها الطرب الأصيل بروح الشباب.

واختتمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، الليلة بعروض استعراضية مستوحاة من التراث الثقافي الشعبي المصري، حازت على تفاعل واسع وإعجاب كبير من الحضور.

وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏ممثلة في جهاز مدينة العلمين الجديدة،  على توفير كافة اللوجستيات والاحتياجات اللازمة لإقامة الفعاليات بالمدينة، حيث تم وجارٍ تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومن بينها الخدمات والأنشطة الثقافية، لتوفير آليات دائمة للحياة والسكن بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع مدينة العلمين الجديدة في صورتها كمدينة بها كافة مقومات الحياة على مدار العام وتحويلها إلى نقطة جذب حضارية متكاملة، تمتزج فيها جودة الحياة، بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية المتنوعة.

وتشارك وزارة الثقافة في البرنامج من خلال عدد من قطاعاتها، هي: الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أكاديمية الفنون، ومكتبات مصر العامة، حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الفنية والترفيهية، من بينها: عروض السيرك القومي، والفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والمسرح، والعروض التراثية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، وتُقدَّم جميعها مجانًا لجمهور العلمين وزوارها.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات “ليالينا في العلمين” حتى 29 أغسطس المقبل، حيث تُقام العروض الفنية أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت، في إطار احتفالي مفتوح يعكس تنوع الإبداع المصري، ويُجسد التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع.

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أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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