تنفيذ 12 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تفاصيل سير العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بوحدات الإعلان العاشر “عمارات النزهة” يضم 66 عمارة سكنية بإجمالي 1,584 وحدة سكنية.

ولفت إلى متابعة أعمال الموقع العام، وتشمل الطرق والمشايات، وأعمال اللاندسكيب، والتشجير، والباركات، وذلك للتأكد من الالتزام بالمخططات الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.

كما أشار إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 16، والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

واطّلع رئيس الجهاز على التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد من العمارات، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدًا للاستلام، مع التأكيد على جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية.

وفي سياق متصل، تم تفقد أعمال الزراعة واللاندسكيب بالحي حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة تنفيذ الأعمال بجودة عالية تعكس الشكل الحضاري للمدينة وتحقق بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين، مع الحفاظ على التصميمات الجمالية للمساحات الخضراء.

كما تضمنت الجولة تفقد عدد من مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها داخل الحي، والتي تشمل مباني تعليمية وتجارية وصحية، تهدف إلى توفير منظومة خدمية متكاملة تلبي احتياجات السكان داخل المجاورات السكنية دون الحاجة إلى التنقل خارجها.

وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر أن جهاز المدينة لن يدّخر جهدًا في دفع عجلة العمل بالمشروعات المختلفة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة لضمان تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وجودة تنفيذ متميزة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير سكن كريم للمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.