جمعية رجال الأعمال المصريين تكشف مواصفات الشركات العقارية القادرة على النمو

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير بالجمعية، إن هناك قرابة 1600 شركة تطوير عقاري تعمل على هذه الشريحة و90% منها موجود بالقاهرة الكبرى وشركات قليلة من اتجهت للصعيد.

وأوضح أن الشركة القادرة على التسليم والتنفيذ هى القادرة على النمو وتحقيق النجاح بالسوق العقاري.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هناك طلبا كبيرا بالسوق العقاري، حيث تشهد مصر مليون حالة زواج سنويا من كافة الشرائح من المواطنين، موضحا أن القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهو سوق جيد للغاية وهناك طلب نتيجة احتياج فعلي وحقيقي.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمختلف مكونات مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، والشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع، موقف مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الخاص بتسليم الوحدات للحاجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم كافة الوحدات وضغط الأعمال للانتهاء من الأعمال المتبقية وتلافي أي ملاحظات موجودة لتسليم الوحدات على أعلى مستوى.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد.

وأعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلًا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢: ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحي الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.

والتقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

ومن جانبهم، قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

ويستقبل جهاز مدينة الشروق اليوم الأحد، دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

كما عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، مؤكدًا أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

واستعرضت مي عبد الحميد خلال الاجتماع الموقف المالي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بكافة مراحله، بجانب التدفقات المالية للصندوق والإيرادات والمصروفات، وحجم الدعم النقدي الذي حصل عليه المواطنون حاجزو الوحدات.

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