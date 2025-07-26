السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

قبل لاعب البنك الأهلي، محمد صلاح يكشف عن أزمة المبيت بالناشئين

الناشئ حسن أحمد
الناشئ حسن أحمد حسن

يواجه عدد كبير من اللاعبين الناشئين خاصة من الأقاليم والمحافظات الأخرى البعيدة عن القاهرة أو الاسكندرية بصفة عامة عقبات كبيرة في مرحلة الناشئين خاصة مع قيد اللاعب الصغير في فريق بعيدا عن محافظته.

 

ناشيء البنك الأهلي الذي تداولت السوشيال ميديا قصته الساعات الماضية بشأن سفره اليومي من المنيا إلي القاهرة حالة من الحالات العديدة التي تواجه اللاعبين في مراحل الناشئين والبراعم وكان أبرز الأمثلة علي هذه الزمات ما مر به محمد صلاح نجم ليفربول الحالي عندما كان لاعبا في المقاولون في بداية مسيرته بالناشئين قبل توفير سكن له في استراحة الناشئين بعد ذلك.

 

وكشف محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية أنه ذات مرة طلب زميله في المقاولون بالذهاب إلى أحد أقاربه للمبيت عنده، ولم يجده وكان عليهم النوم بين المقابر كبديل لكنه رفض، وقعد في النادي وقضي الليلة في الأرض خلف البوابة لليوم التالي وموعد التدريب.

البنك الأهلي يتحرك بسبب أزمة سفر الناشئ حسن أحمد حسن

وعلي صعيد متصل تحرك نادي البنك الأهلي بعد نشر قصة معاناة الناشئ حسن أحمد حسن الذي يسافر يوميا من المنيا إلى القاهرة للتدريب مع الفريق.

وأكد النادي أنه بناء على تعليمات اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بخصوص حسن أحمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012  تقرر الآتي: 
 

1- إقامة اللاعب باستراحة النادي وتسهيل كافة أموره.

2- لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للاطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.


وأتم البيان أن إدارة نادي البنك الأهلي تعمل دائمًا على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللعبات والذى انعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.

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