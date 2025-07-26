السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تحرك من البنك الأهلي بعد معاناة ناشئ من السفر يوميا

الناشئ حسن أحمد حسن
الناشئ حسن أحمد حسن

تحرك نادي البنك الأهلي بعد نشر قصة معاناة الناشئ حسن أحمد حسن الذي يسافر يوميا من المنيا إلى القاهرة للتدريب مع الفريق.

وأكد النادي أنه بناء على تعليمات اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بخصوص حسن أحمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012  تقرر الآتي: 
 

1- إقامة اللاعب باستراحة النادي وتسهيل كافة أموره.
2- لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للاطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

 


وأتم البيان أن إدارة نادي البنك الأهلي تعمل دائمًا على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللعبات والذى انعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي البنك الأهلي البنك الاهلي حسن أحمد حسن اشرف نصار الناشيء حسن أحمد حسن

مواد متعلقة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على النصر للتصدير بخماسية

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في برج العرب (صور)

اختبارات الناشئين، تأجيل المرحلة النهائية بهذا النادي بسبب الطقس وظروف السفر

رئيس نادي البنك الأهلي: نسعى للمشاركة في البطولات الأفريقية

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية