تراجع سعر الحديد من أعلى مستوى في 5 أشهر بسبب مخاوف الطلب

تراجع سعر خام الحديد من أعلى مستوى له منذ فبراير، بعدما أفادت شركة التعدين الكبرى "فالي" (Vale SA) بارتفاع إنتاجها الفصلي، بينما يقيم المستثمرون آفاق الطلب في الصين، أكبر مستوردة له.

انخفضت العقود المستقبلية قرب 104 دولارات للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعها بأكثر من 4% خلال يومين، مدعومة بمشروع سد ضخم في التبت عزز توقعات الطلب، ويقيم المتداولون أيضا جهود بكين الرامية لكبح المنافسة بين شركات صناعة الصلب، مما قد يدعم هوامش أرباح المصانع ويعزز أسعار المواد الخام.

قالت شركة "فالي" البرازيلية إنها أنتجت 83.6 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أعلى إنتاج في الربع الثاني منذ عام 2021.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أن المبيعات تخلفت عن الإنتاج، وقدمت مجموعة أوسع من درجات الخام لتلبية الطلب في ظل الضغوط التي تواجهها هوامش أرباح شركات الصلب، ومن المقرر أن تُعلن شركة "فورتسكو" الأسترالية عن بيانات الإمدادات يوم الخميس.

قيود صينية على إمدادات الحديد

لا تزال أسعار خام الحديد أعلى خلال يوليو مقارنة بسلسلة من التراجعات الشهرية استمرت خمسة أشهر متتالية. وجاءت المكاسب الأحدث بعدما أظهرت السلطات في الصين جدية أكبر في المضي قدما بإصلاحات جانب العرض، وهي خطوة قد تعزز الوضع المالي للمصانع. ومع ذلك، قد تخفض الخطوة إنتاج الصلب، مما قد يُضعف الطلب على خام الحديد.

بالنسبة لصناعة الصلب، كتب محللو "بلومبرج انتليجنس"، ومن بينهم ميشيل ليونج، في مذكرة أن "الإشارات من السياسات الحالية تشير إلى تجدد القيود على الإمدادات"، مستشهدين بتركيز بكين على كبح المنافسة المفرطة، مضيفين أن متوسط الإنتاج اليومي من الصلب الخام قد "يواصل التراجع" بعد انخفاضه في أوائل يوليو.

وانخفض خام الحديد بنسبة 1.6% إلى 103.70 دولارات للطن، وتم تداوله عند 104.25 دولارات في تمام الساعة 2:01 بعد الظهر بتوقيت سنغافورة.

وفي شنجهاي، تراجعت عقود التسليح واللفائف المدرفلة على الساخن.

كما كان الفحم المعدني – وهو عنصر رئيسي آخر لصناع الصلب – محط أنظار السوق، إذ قفزت العقود المستقبلية في داليان بعدما تعهد المنظمون بالتصدي لفرط الإنتاج.

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