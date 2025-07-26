المشدد 6 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ٦ سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي معلومات تفيد قيام ربة منزل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة.

وبإعداد الأكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي ر.ع ربة منزل وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي 5 لفافات من الهيروين وأقراص الترامادول المخدر.

وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن المواد المضبوطة مع المتهمة بعد تحليلها أنها عبارة عن مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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