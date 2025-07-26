كشف لغز غرق شابة من ذوي الهمم بكفر الزيات، سقطت أثناء غسيل قدميها في نهر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات، بقيادة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث المركز، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شابة مجهولة الهوية طافية بمياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر الزيات.

وبعد جهود بحث وتحري مكثفة، تبين أن الجثة تعود لشابة تُدعى "أمل.أ" وتبلغ من العمر 37 عامًا، وتعمل ضمن جهاز النظافة بمجلس مدينة كفر الزيات ومن ذوي الهمم.

وكشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الموقع، أن الضحية كانت تقوم بغسل قدميها على حافة النهر، إلا أنها انزلقت فجأة وسقطت في المياه، ما أدى إلى غرقها في لحظات.

وعُثر بجوار موقع الحادث على حذائها وبعض متعلقاتها الشخصية، مما ساهم في تحديد هويتها سريعًا، واستبعاد وجود شبهة جنائية.

وقد خيم الحزن على زملاء الضحية والعاملين بمجلس مدينة كفر الزيات مؤكدين أنها كانت معروفة بأخلاقها الطيبة واجتهادها في العمل.

ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليم الجثمان لأسرتها ودفنه بمعرفة الجهات المختصة.

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