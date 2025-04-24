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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه بالزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري والشروع في قتل صديقه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وذلك إلى جلسة 1 مايو المقبل. 


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش” على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهم 5 طلقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استخدم السلاح الناري وأطلق منه عيارا ناريا صوب شاب نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية استقرت بجسده، فأحدث به إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزيتون الزيتون مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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