اختبارات الناشئين، تأجيل المرحلة النهائية بهذا النادي بسبب الطقس وظروف السفر

اختبارات الناشئين، قرر قطاع كرة القدم بنادي سيتي كلوب بقيادة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة تأجيل موعد حضور اللاعبين المقبولين في اختبارات كرة القدم والذين يحملون إشعارات حضور بتاريخي 25/7 و26/7 وذلك لمدة أسبوع.

جاء ذلك نظرا لظروف السفر وحالة الطقس والاستعدادات الكبيرة المطلوبة للمرحلة المقبلة.



مواعيد اختبارات المرحلة النهائية بنادي سيتي كلوب

يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 للاعبين من مواليد: 2013 إلى مواليد 2018

مكان الحضور سيتي كلوب العبور الساعة 4 عصرًا

يوم السبت الموافق 2/8/2025 للاعبين من مواليد: 2007 إلى مواليد 2012

مكان الحضور سيتي كلوب العبور الساعة 4 عصرًا

يرأس قطاع كرة القدم في سيتي كلوب محمد وهبة عضو مجلس الإدارة، وسيد معوض رئيس قطاع الناشئين وحسام حسن المدير الفنى لقطاع الناشئين، والمشرفون على الكرة أسامة عرابي وغانم سلطان وعبد الستار صبرى وجمال حمزة ومحمد سعد وعمر خطاب، بالإضافة إلى المشرفين على حراس المرمى إبراهيم رياض وأسامة عبد الكريم ومعهم محمد عبد الوهاب مديرًا إداريًا وجلال راضي إداريًا للمشروع.



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