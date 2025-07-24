رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في برج العرب (صور)

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على زيارة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية.

وعقد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار منافسات الموسم الجديد.

رئيس البنك الأهلي يجتمع بلاعبي الفريق

وطالبهم رئيس النادي ببذل أقصى درجات الجهد والتركيز فى التدريبات ودخول جميع المواجهات بهدف الفوز دون غيره حتى نحقق الأهداف التي كانت قريبة جدا فى الموسم الماضي.

وأكد ثقته الكبيرة فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحمل المسئولية والوصول لأبعد نقطة فى جميع المنافسات

وفي ختام الاجتماع تعاهد الجميع على تقديم موسم متميز يليق باسم ومكانة نادي البنك الأهلي.

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