تقارير: أهلي جدة يفتح باب الرحيل لفرانك كيسي

أبدى أهلي جدة استعداده للتخلّي عن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات إن الأهلي مستعدّ لفتح الباب أمام رحيل فرانك كيسي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف: "في حال وجود عرض مناسب للنادي واللاعب، يُمكن لكيسي الرحيل".

وأكد على تلقى كيسي اتصال من فيورنتينا قبل أسبوعين من أجل الاطلاع على وضع اللاعب، لافتًا إلى أن “مزيدًا من الأندية ترغب في ضمّ كيسي”.

ارتبط اسم لاعب الوسط الإيفواري بالانضمام إلى يوفنتوس وفيورنتينا، علمًا أن عقده مع الأهلي ينتهي عام 2026.

لكن تقارير إيطالية أفادت بأن فيورنتينا لا يعتزم التعاقد مع كيسي، كما أن راتبه، المقدّر بـ14 مليون يورو، قد يشكّل عقبة أمام عودته للدوري الإيطالي.

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