صفقة تبادلية قريبة بين أهلي جدة السعودي ويوفنتوس الإيطالي

بات نادي يوفنتوس الإيطالي وجهة محتملة لنجم خط الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسي، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي، بعدما ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى نادي روما.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة كيسي، الذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع أتالانتا وميلان، في العودة إلى إيطاليا مجددًا.

مفاوضات روما مع كيسي لم تشهد تطورات

ورغم ارتباطه سابقًا بنادي روما بسبب عمله مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني في أتالانتا، إلا أن المفاوضات لم تشهد تطورًا ملحوظًا.

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن متابعة يوفنتوس الوضع عن كثب، مع احتمال تقديم عرضٍ للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كيسي أنضم إلى الأهلي قادمًا من برشلونة في أغسطس 2023 مقابل 12.5 مليون يورو، ويبقى مرتبطًا بعقد حتى يونيو 2026؛ ما يجعله خيارًا ذا تكلفة معقولة مقارنة بقيمته السوقية السابقة.

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وأهلي جدة

ويدرس يوفنتوس إدراج لاعب الوسط الأرجنتيني نيكو جونزاليز في الصفقة، حيث يسعى النادي الإيطالي لدفعه نحو الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الأهلي، في محاولة لخفض التكاليف المالية.

ومع ذلك، يُعتبر الراتب المرتفع لللاعب كيسي (18 مليون يورو سنويًا) عائقًا رئيسيًا، خاصةً مع عدم رغبة اللاعب في خفض مطالبه المالية.

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