السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

صيف الأوبرا 2025 يجمع أحمد جمال ونسمة عبد العزيز في إستاد الإسكندرية

الفنان أحمد جمال
الفنان أحمد جمال

صيف الأوبرا 2025، تتواصل فعاليات  المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تحتضن مدينة الثغر أمسية فنية تجمع الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 28 يوليو بإستاد الإسكندرية.

برنامج حفل أحمد جمال ونسمة عبد العزيز بالإسكندرية 

ويتضمن برنامج حفل الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مجموعة متنوعة من الأغانى والمؤلفات الموسيقية، حيث  يتغنى أحمد جمال بباقة من أشهر أعماله التى حققت جماهيرية كبيرة منها إضحكى، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي اعتاد تقديمها.

يسبقه فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تضم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها فوجا، شط إسكندرية، صبرى قليل، فيكتورى، أكدب عليك، كماننا، يا ليالى، ماكرينا، خطفونى، حلو المكان، طالعة فى دماغى، شنكلوه، الريس كرم، مامبو، سهر الليالى وغيرها.

يأتى هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقامة بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي والتى تمثل إحدى مسارات وزارة الثقافة الهادفة الى تقديم ألوان الإبداع الجاد لشرائح مختلفة من الجمهور فى كافة ربوع الوطن.

تخفيض أسعار تذاكر حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 

أعلنت دار الأوبرا المصرية تخفيض أسعار تذاكر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة في إستاد الإسكندرية الرياضي بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ومحافظة الإسكندرية بنسبة 50‎ %‎ لتبدأ من 150 جنيها. 

وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، والحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للاستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء إستاد الإسكندرية التاريخي.

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