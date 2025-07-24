3 طرق للحصول على تذاكر صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية

خصصت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، 3 طرق للحصول على تذاكر حضور عروض وفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2025، الذي يقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية ويستمر فى الفترة من 27 حتى 31 يوليو الجارى.

طرق حجز تذاكر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

وهناك 3 طرق لحجز تذاكر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بإستاد الإسكندرية، وهى عن طريق الحجز اون لاين عبر منصة "تذكرتي" الإلكترونية (www.tazkarti.com)، حيث يمكن للجمهور اختيار المقاعد وإتمام عملية الشراء بسهولة، الى جانب منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وشباك حجز التذاكر بإستاد الإسكندرية ( بوابة 16 ).

وتشهد الفعاليات مشاركة عدد من النجوم البارزين الى جانب عروضًا متنوعة تشمل أشكال فنية غنائية وموسيقية جذابة تراثية ومعاصرة لتقدم تجربة فنية فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة وتناسب الأجواء الصيفية بالمدينة السياحية، حيث يفتتح النجم إيهاب توفيق وفرقة الموسيقى العربية يوم الأحد 27 يوليو الجارى أولى الحفلات.

جدير بالذكر أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز العدالة الثقافية وتقديم الفنون الجادة في أماكن عامة مفتوحة، لتصل إلى شرائح أوسع من الجمهور المصري.

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