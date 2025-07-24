تخفيض أسعار تذاكر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية تخفيض أسعار تذاكر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة في إستاد الإسكندرية الرياضي بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ومحافظة الإسكندرية بنسبة 50‎ %‎ لتبدأ من 150 جنيها.

وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، والحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للاستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء إستاد الإسكندرية التاريخي.

تخفيض أسعار تذاكر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

وتشمل التخفيضات جميع فئات التذاكر للعروض المقرر إقامتها بالمهرجان الصيفى للموسيقى والغناء في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم على التوالى إيهاب توفيق، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة كنزى - ياسر سعيد - حنان عصام وقيادة الدكتور محمد الموجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الفنان أحمد جمال، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة محمد الخولي - فرح الموجي - محمد حسن وقيادة المايسترو أحمد عامر، فريق وسط البلد، هشام عباس، الموسيقار هشام خرما وخالد سليم.

طرق حجز تذاكر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

ويمكن حجز التذاكر لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء من خلال ثلاثة طرق رئيسية هي منصة تذكرتي الإلكترونية (www.tazkarti.com)، منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش (أوبرا الأسكندرية)، وشباك تذاكر البوابة الرئيسية بإستاد الأسكندرية (بوابة 16).

وتشهد الفعاليات مشاركة عدد من النجوم البارزين إلى جانب عروضًا متنوعة تشمل أشكال فنية غنائية وموسيقية جذابة تراثية ومعاصرة لتقدم تجربة فنية فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة وتناسب الأجواء الصيفية بالمدينة السياحية، حيث يفتتح النجم إيهاب توفيق وفرقة الموسيقى العربية يوم الأحد 27 يوليو الجاري أولى الحفلات.

جدير بالذكر أن الفعاليات تهدف إلى تعزيز العدالة الثقافية وتقديم الفنون الجادة في أماكن عامة مفتوحة، لتصل إلى شرائح أوسع من الجمهور المصري.

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