تعقد صفقة انضمام مدافع ليفربول إلى ريال مدريد

سلطت تقارير عالمية الضوء على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن هناك أزمة تواجه الصفقة حيث قرر مسؤولو ليفربول عدم بيع كوناتي بأقل من 50 مليون يورو.

وأكدت أن الأزمة تكمن في أن ريال مدريد لا يُريد دفع أكثر من 20 أو 25 مليونًا.

وتابعت أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي عبّر عن رغبته الواضحة في الرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بشرط وحيد هو الانضمام إلى ريال مدريد.

كوناتي

رغم سعادته المحتملة بهذه الخطوة، يدرك كوناتي أن المفاوضات لن تكون سهلة، خاصة في ظل تمسك ليفربول بمطالبه المالية المرتفعة، التي تُعد من أبرز العوائق أمام إتمام الصفقة، إذ يرغب النادي في بيعه مقابل 50 مليون يورو.

من جهته، يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، منتظرًا اللحظة المناسبة للدخول بقوة في المفاوضات، في وقتٍ يواصل فيه ليفربول صلابته ورفضه للتنازل.

رغم أن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، فإن تعقيدات الصفقة تزداد يومًا بعد يوم، ومع ذلك لا يزال الأمل قائمًا داخل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق النافذة.

ومن جانبه، يسعى ليفربول إلى تمديد عقد نجمه الفرنسي، الذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت المفاوضات بشأن التجديد قد اقتربت من الحسم في وقت سابق، لكن المحادثات مع وكلاء اللاعب شهدت بعض التغييرات خلال الأشهر الماضية.

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