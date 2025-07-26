السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

"كيفك إنت".. جملة عابرة من فيروز تتحول إلى واحدة من أنجح أغانيها على يد زياد الرحباني

زياد الرحباني وفيروز،
زياد الرحباني وفيروز، فيتو

رحل عن دنيانا منذ قليل الفنان اللبناني زياد الرحباني، ابن جارة القمر فيروز، عن عمر ناهز ال 69 عاما تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا يُشبه إلا صاحبه زياد، ذلك الفنان الذي عاش الحياة على طريقته، وعبر عنها كما شعر بها. 

وبين عشرات الأعمال التي حملت توقيعه، تبقى “كيفك إنت” أغنية استثنائية، ليست فقط لأنها من أجمل ما غنت فيروز، بل لأنها واحدة من أكثر ما قاله زياد صدقًا، ولأنها مرتبطة بموقف جمعه بوالدته.

حكاية أغنية كيفك إنت؟ 

وتعود حكاية أغنية كيفك انت إلى يوم عاد فيه زياد إلى بيروت دون أن يخبر أحدا وذلك وبعد سفرٍ مفاجئ دام لسنوات، حيث كان قد سافر ليتزوج من حبيبته دلال، وانقطعت أخباره. 

وبعد العودة، كان يزور صديق له وهناك التقى بوالدته فيروز صدفة، فقالت له بدهشة ممزوجة بالحنين: “كيفك إنت؟ عم بيقولوا صار عندك ولاد؟ أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد".

هذه الجملة البسيطة، التي قالتها فيروز بعفوية الأم، تحولت على يد زياد إلى أغنية كاملة، كتبها ولحنها وسجلها بصوته، ثم ذهب ليعرضها عليها. 

كانت الكهرباء مقطوعة في بيتها بالروشة حينما حضر إليها وطلب منها الاستماع للأغنية، فأخبرته أنها ستستمع إليها حينما تعود الكهرباء، لكنه أصر أن تسمعها وهو حاضر، ليشرح لها أي شيء قد لا تفهمه.  

بعدما استمعت فيروز الأغنية صمتت ففهم زياد أن هناك شيئا في الأغنية قد أعجبها، ثم سألته: “شو بدنا نعمل فيها؟” فقال لها “نغنيها إذا أمكن”، فقالت له “هيك بهالكلام؟”، فرد عليها بالإيجاب، وركزت تعليقاتها على تعبير “ملا إنت”، وأضافت له “هتعمل مشكلة”، وأضاف زياد لاحقًا في أحد اللقاءات الإعلامية: “طلع معها حق”.  

ورغم دهشتها، ظلت فيروز تفكر في الأغنية، وبعد أربع سنوات من سماعها، قررت أن تغنيها، فخرجت “كيفك إنت” إلى الناس، لتصبح من أنجح أغانيها، وتتصدر المبيعات، وتتحول إلى فقرة دائمة في حفلاتها. 

أعمال أخرى جمعت زياد وفيروز   

قدم زياد رحباني مع والدته المطربة فيروز ألبومات كثيرة، وكلها كانت ناجحة، حيث قدما معا  “وحدن” 1979، و"معرفتي فيك" 1987،  كما قدم معها ألبوم “إلى عاصي” عام 1995، من كلمات الأخوين رحباني وتوزيع زياد الرحباني، وألبوم “مش كاين هيك تكون” عام 1999، وكان آخر أعماله معها “فيروز في بيت الدين” 2000.

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جارة القمر فيروز زياد الرحباني كيفك انت زياد رحباني

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