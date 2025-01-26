ندوتان لعبد الرحيم كمال في معرض الكتاب

يشارك السيناريست عبد الرحيم كمال ضمن فعاليات الدورة الجارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بندوتين، حيث تقام ندوة لتكريمه غدا الاثنين في تمام الثالثة والنصف عصرا بالقاعة الدولية، هو والمخرج محمد فاضل بمناسبة حصولهما على جوائز الدولة لهذا العام، ويديرها الإعلامية أماني إسماعيل.

عبد الرحيم كمال فى معرض الكتاب

وتعقد يوم السبت القادم الأول من فبراير في الخامسة مساء، وفي جناح مؤسسة محمد بن راشد ندوة مع الكاتب إبراهيم عبد المجيد يديرها الناقد الكبير دكتور يسري عبد الله، وستكون عن مشواره بين الأدب والسيناريو، وفي اليوم نفسه يتسلم عبد الرحيم تكريمه من وزير الثقافة الفنان أحمد هنو وهو التكريم المقدم من جمعية عليا.

جدير بالذكر أن عبد الرحيم كمال له في رمضان القادم عمل درامي بعنوان قهوة المحطة، مكون من ١٥ حلقة، ويخرجه إسلام خيري، وهو من بطولة كل من أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وانتصار وهالة صدقي.

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