السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط 126 ألف مخالفة مرورية و251 سائقًا يتعاطون المخدرات

حملة مرورية
حملة مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 126091 مخالفة مرورية متنوعة شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حملة مرورية  

 كما تم فحص 2864 سائقًا وتبين تعاطي 251 منهم لمواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وفي إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات على الطرق السريعة والدائرية، واصلت الوزارة حملاتها في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 966 مخالفة مرورية شملت تحميل ركاب بصورة غير قانونية، مخالفات شروط الترخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة، كما تم فحص 208 سائقين وتبين إيجابية 13 حالة لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، في إطار خطة الدولة لحماية الأرواح وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. 

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