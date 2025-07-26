السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت محاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، حالة من السيولة المرورية النسبية في معظم الطرق الرئيسية، مع ظهور بعض الكثافات المعتادة في أوقات الذروة الصباحية، وسط انتشار الخدمات المرورية والأمنية لتنظيم حركة السيارات.

 حالة المرور اليوم السبت 26 يوليو 2025

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 الحالة العامة للمرور في القاهرة الكبرى

ورصدت  غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، انتظام في حركة السير بمعظم المحاور والمحاور الحيوية، مع انتشار الخدمات المرورية لتسيير الحركة، خاصة في المحاور المؤدية إلى وسط البلد، وطرق الربط بين القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، والمعادي.

أهم المحاور المرورية اليوم:

كوبري 6 أكتوبر: كثافات متوسطة أعلى الوصلة بين رمسيس ومدينة نصر في الاتجاهين، أما كورنيش النيل: سيولة مرورية في معظم قطاعاته، مع تباطؤ محدود أمام ماسبيرو.

محور صلاح سالم: تكدسات خفيفة أمام كوبرى الفردوس في الاتجاه القادم من المطار، ومحور المشير طنطاوي: انتظام مروري، خاصة في الاتجاه المتجه إلى التجمع ومدينة نصر.

 الطرق السريعة

الطريق الدائري: سيولة مرورية في أغلب قطاعاته، مع بطء في الحركة أعلى المنيب والبساتين.

طريق القاهرة – السويس: الحالة العامة مستقرة، مع انتشار أمني مكثف.

الطريق الزراعي: كثافات متوسطة في منطقة قليوب، وتحذير من السير عكس الاتجاه.

وتُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، ومراعاة المسافات الآمنة، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

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