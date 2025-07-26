السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

تصعيد قيادات شابة
تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

 تستعد  وزارة الداخلية للإعلان الرسمي عن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار خطتها السنوية لتحديث المنظومة الأمنية وتعزيز الأداء في مختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحركة المرتقبة ستشهد تصعيد عدد من قيادات الصف الثاني من الضباط الشباب لتولي مناصب قيادية داخل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تجديد الدماء وتمكين الكفاءات الأمنية الشابة التي أثبتت جدارتها في مواقعها السابقة.

 

حركة تنقلات الشرطة 2025

 وفي هذا السياق، يعقد وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا مع المجلس الأعلى للشرطة لمراجعة القوائم النهائية للضباط المرشحين للترقيات والتنقلات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا. ويشمل ذلك دراسة الأداء المهني، والسجلات الميدانية، واحتياجات المواقع الأمنية المختلفة.

وأكدت المصادر أن الحركة تراعي تحقيق التوازن بين الخبرة والتجديد، مع مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، إلى جانب الاستجابة للمتغيرات الأمنية وتطور أشكال الجريمة.

 

الإعلان الرسمي خلال ساعات

 ومن المتوقع أن تشهد الحركة تغييرات ملحوظة في قيادات مديريات الأمن، ورؤساء المباحث، وقطاعات الأمن الوطني والعام، في ظل سعي الوزارة لتعزيز منظومة الأمن الشامل وتطوير أدوات المواجهة الاستباقية للمخاطر.

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

وتُعد حركة التنقلات هذا العام واحدة من أبرز الحركات التنظيمية، في ظل تطلعات لمرحلة جديدة من العمل الأمني المتطور والفعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة تنقلات الشرطة 2025 تصعيد قيادات شابة حركة تنقلات الشرطة حركة وزارة الداخلية ترقيات الشرطة وزارة الداخلية اليوم

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

مصدر أمني عن فيديو احتجاز ضابط بالقاهرة: مفبرك بالكامل

المشاهدات والأرباح السبب، الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل مترو الأنفاق

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدات على فتاة بشبرا الخيمة

ضبط بلطجي روع سيدة بالعجمي في الإسكندرية وهددها بالإيذاء

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 5406 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

بعد فيضانات وسيول إثيوبيا، خبراء يكشفون موعد وصول الإيراد الكامل لمياه النيل إلى مصر

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عاما

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

يحدث لأول مرة، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 26 يوليو 2025

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية