الطائفة الإنجيلية: نثمن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أعربت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تقديرها العميق للدور "التاريخي والراسخ" الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الدور يجسد قيم العدل والحكمة والمسؤولية الإنسانية التي لطالما ميزت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الطائفة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي محاولات للتشكيك في هذا الدور المحوري، ووصفت تلك المحاولات بأنها "بعيدة عن الحقيقة والضمير الإنساني"، مشددة على أن مصر، قيادة وشعبًا، كانت وما زالت في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والساعين إلى تخفيف معاناته.

ودعت الطائفة الإنجيلية المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل، يحفظ كرامة الإنسان ويصون الأمن الإقليمي، ويضع حدًا لدائرة الصراع المستمرة.

واختتم البيان بالتشديد على أن "تحقيق العدالة هو المدخل الأساسي لأي استقرار في المنطقة، ولا سلام حقيقي دون الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني".

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