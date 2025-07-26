18 قتيلا ومصابا جراء هجوم مسلح على محكمة ‎زاهدان الإيرانية

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط 5 قتلى وإصابة 13 آخرين في هجوم مسلح على محكمة في مدينة زاهدان جنوبي شرق البلاد.



الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، في تصريحات رسمية، أن بلاده تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توسيع التعاون مع روسيا والصين.

وأضاف بزشيكان أن طهران تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالحها الإقليمية والدولية، وتساهم في استقرار المنطقة.

إعلام إيراني: هجوم مسلح على محكمة جنوب شرق البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بوقوع هجوم مسلح استهدف مبنى محكمة في مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت التقارير أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المحكمة، دون الكشف حتى الآن عن حصيلة الضحايا أو حجم الأضرار.

وتشهد المنطقة توترات أمنية متكررة، وسط نشاط جماعات مسلحة ومعارضة للسلطات الإيرانية.

فيما فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا حول موقع الحادث، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة للعناصر المتورطة.

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