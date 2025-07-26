السبت 26 يوليو 2025
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اقتصاد

8 مزايا في محفظة BM Wallet من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر، عن تفاصيل ومزايا خدمة المحفظة الإلكترونية BM Wallet، والتي لها دور مهم في توفير خدمات دفع الفواتير بشكل فوري.

المحافظ الإلكترونية BM Wallet

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet  لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا المحافظ الإلكترونية BM Wallet

1• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.
2• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

3. إمكانية السحب والإيداع من الـ ATM.
4• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.
5• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.
6• متوفر بها استقبال حوالات.
7• يمكن ربطها ببطاقات (Debit) بطاقة الخصم المباشر، (Credit) بطاقة الائتمان، (Prepaid) بطاقة مدفوعة مقدمًا.
8-رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول إلى رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

خدمات الانترنت البنكي في بنك مصر 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

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