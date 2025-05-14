هل المحفظة الإلكترونية مرتبطة بالتقييم الائتماني في بنك CIB؟

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB، هل تعاملات المحفظة الإلكترونية من البنك تعاملاتها مرتبطة بالتقييم الائتمانى.

وأوضح العملاء في استفسارهم أنه هل يعنى ظهور تلك المعاملات فى التصنيف الائتمانى من دفع الفواتير والتحويلات والإيداعات من بطاقة البنك لرصيد المحفظة أو استلام أموال.

وهل ذلك له تأثير ايجابى للتقييم الائتمانى أم أن المحفظة ليست مرتبطة بالتقييم الائتمانى.

ومن جانبهم، أوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن المحفظة الذكية منتج من منتجات البنك ولا تعد كتسهيل ائتمانى.

ومن جانب آخر، يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن كيفية سحب الدولار من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك.

وحول ذلك، فإن بنك CIB التجاري الدولي حدد حالة واحدة لسحب الدولار من ماكينة الصراف الآلي، وهي أن تكون العملية بغرض التحصيل فقط ولا يقوم البنك ببيعها.

ومن جانب آخر يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.



4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

وفي سياق آخر يوفر البنك التجاري الدولي. CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

التحويل الديناميكي للعملة

تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

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