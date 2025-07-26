العثور على جثة طالبة فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم السبت، على جثة طالبة متغيبة وبها آثار خنق بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقى مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة، بعد تغيبها لساعات عن منزلها وبها آثار خنق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «س.أ.ح» تبلغ من العمر 12 عاما، طالبة بالمرحلة الابتدائية، بعد تغيبها لساعات وبها آثار خنق، بمركز فرشوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

وتكثف مباحث مركز فرشوط من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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