السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 9 مناطق في نجع حمادي، اعرف الموعد

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

 

مواعيد قطع الكهرباء في قنا

وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربى صباح اليوم السبت الموافق 2025/7/26 من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضحت أن مناطق قطع التيار الكهربائي تشمل" "مجلس المدينة القديم، الصاغة، رعاية الطفل، الثقافة، شارع الجنينة، خلف الطوابين، شارع بورسعيد، مدرسة التجارة، الإصلاح الزراعي"، ما استلزم تنبيه المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق. 

 

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا شارع بورسعيد قنا قطع التيار الكهربائي نجع حمادي

مواد متعلقة

محافظ قنا يعد بوضع ديري مارجرجس واللابس الروح على الخريطة السياحية

الأنبا تكلا يدشن بعض الأواني بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس في قنا (صور)

إزالة فورية لـ 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا

قرار حاسم من محافظ قنا بشأن واقعة انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد ووقوع إصابات

الأكثر قراءة

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

بعد هجوم تامر حسني عليه، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفله بالرياض

هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

أسعار المانجو اليوم السبت 26 يوليو 2025، العويسي بـ 60 والبلدي يبدأ من 15جنيها

معظمهم أطفال ونساء، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق قفط - القصير

7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سبقها بالهجوم على عمرو دياب، تامر حسني يتألق في حفل "كامل العدد" بمهرجان العلمين (صور)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وميلان ونهائي أمم إفريقيا للسيدات

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية