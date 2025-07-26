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معظمهم أطفال ونساء، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق قفط - القصير

انقلاب ميكروباص بطريق
انقلاب ميكروباص بطريق قفط - القصير،فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط ـ القصير بجوار مصنع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة كلاحين قفط، والذي أسفر عن إصابة 24 شخصًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار مصنع أسطوانة البوتاجاز بمنطقة كلاحين قفط.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 شخصًا، ودفع مرفق إسعاف قنا،  بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.


والمصابون هم" هنا نور نعيم، 10 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، سارة نور نعيم، 28 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، محمد شعبان جابر، 22 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، بتول ياسر جمال الدين، 9 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، طه حامد صبري 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، محمد جمال الدين الصغير، 34 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، سما ممدوح جمال 18 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، سجدة محمد كمال الدين 6 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم،".


كما شملت قائمة المصابين "أسير ممدوح جمال 11 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، أحمد ممدوح جمال، 6 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، مكة إبراهيم سيد، 7 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، بسنت ابراهيم ابراهيم سيد 18 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة " جنى صالح عبد المنعم، 13 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، محمد صالح عبد المنعم، 11 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وطفل مجهول الهوية 4 سنوات، اشتباه مابعد الارتجاج، على عبد الرحيم طاهر 16 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، شروق ناصر جمال 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، حسين سيد محمود 16 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، حبيبه ممدوح شوقى 13 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، محمد صلاح ظهير 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وعد محمد جمال 7 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، وحمد عبد الناصر حازم 17 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، رحمة محمد محمود 12 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، محمد عبدالخالق النوبي 25 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى قفط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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