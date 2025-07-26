السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

إحالة المتهم بالتعدي على طفل بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة الجيزة المتهم بالتعدي على صغير بمنطقة بولاق الدكرور، وهتك عرضه مستغلا حداثة سنه وفطرته، للمحاكمة الجنائية. 

 

إحالة المتهم بالاعتداء على صغير ببولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية 


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغ من شخص ونجله بتعرض الطفل لاعتداء من قبل أحد الأشخاص والذي يقيم بجوارهم، وذلك على إثر استدراج المتهم صاحب 26 سنة، للصغير المجني عليه والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، وأقدم على هتك عرضه.

وأفاد خلال البلاغ تعرض الصغير لواقعة هتك عرض تسببت في إصابته التي لحقت به بأماكن حساسة بجسده، ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية بما حدث.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتوالت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام، واستمرت جلسات تجديد حبس المتهم، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

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نيابة الجيزة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

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