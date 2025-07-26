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لجان ترشيح المتقدمين لمنصب العميد بكليات ومعاهد جامعة القاهرة تنهي أعمالها

لجان ترشيح عمداء
لجان ترشيح عمداء كليات جامعة القاهرة
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أعلنت جامعة القاهرة أن اللجان المختصة بترشيح عمداء كليات الصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، والمعهد القومي للأورام، قد انتهت من أعمالها، ورفعت توصياتها متضمنة أسماء المرشحين إلى رئيس جامعة القاهرة استعدادا لعرضها على السلطة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الجامعة أن أعمال اللجان تمت في إطار من الشفافية والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لآلية اختيار القيادات الجامعية، حيث تم فحص ملفات المتقدمين، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وتقييمهم وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة الأكاديمية، والخبرة الإدارية، وخطة التطوير المقترحة للنهوض بالكلية أو المعهد.

وأعربت جامعة القاهرة عن تقديرها لجهود اللجان الأكاديمية المختصة التي اضطلعت بمسئولية الترشيح، مؤكدة التزامها الدائم باختيار قيادات أكاديمية تمتلك الكفاءة والخبرة والرؤية التطويرية، بما يضمن استمرار تقدم الجامعة وتعزيز ريادتها في مجالات التعليم والبحث والإدارة على الصعيدين المحلي والدولي.

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جامعة القاهرة كليات الصيدلة المعهد القومي للأورام القيادات الجامعية

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