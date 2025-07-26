السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب

ليلى زاهر
ليلى زاهر

أطلقت منصة “واتش ات” مسلسلا جديدا بعنوان “ولد وبنت وشايب” قريبا من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من النجوم ويشارك في بطولة المسلسل كل من: ليلى زاهر، وانتصار، ومن إخراج: زينة عبد الباقي.

وتلعب ليلى زاهر خلال أحداث العمل شخصية ابنته الفنان اشرف عبد الباقي الذي يربطها له مواقف عديدة بسبب حبه الشديد لها.

أشرف عبد الباقي

وبدأ الفنان  أشرف عبد الباقي مؤخرا التحضيرات النهائية لمسلسل جديد آخر يحمل اسم "على ظهر راجل"، يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة. 

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجاري اختيار باقي أبطال العمل والذي سيضم عددا كبيرا من النجوم.

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ليلي زاهر ولد وبنت وشايب أشرف عبد الباقي اخبار الفن

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