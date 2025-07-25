الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على قرار ماكرون بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة له اليوم الخميس: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر لا يهم كثيرا.. الأهم الأفعال المثمرة في هذا الصدد.

ويأتي ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس الخميس بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأعلن قرار الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.
 

الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف بدولة فلسطين 

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلسطين الدولة الفلسطينية فرنسا ترامب

مواد متعلقة

ترامب: يتعين استمرار القتال والقضاء على حماس بعد رفضها صفقة وقف الحرب

ترامب: حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الروس يتراجع جنيهين، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يتحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads