الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

المشاهدات والأرباح السبب، الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل مترو الأنفاق

المقبوض عليهم
المقبوض عليهم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي،  تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام بعض الباعة الجائلين بممارسة أعمال البلطجة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، ومحاولة الاعتداء عليها باستخدام أسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفها المحمول.
 

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ورصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام بعض الباعة الجائلين بممارسة أعمال البلطجة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وحال قيامها بتصويرهم، قاموا بمحاولة التعدى عليها باستخدام أسلحة بيضاء ومحاولة الاستيلاء على هاتفها المحمول، والزعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى نشبت مشادة كلامية بين القائمة على النشر و(3) أشخاص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمحطة حلمية الزيتون بالقاهرة، لقيامها بتصويرهم حال قيامهم بالمزاح فيما بينهم داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالمخالفة للقواعد، مما أثار حفيظتهم ودعاهم لمحاولة جذب هاتفها المحمول لمسح الفيديوهات.

وتمكنت الخدمات الأمنية بالمحطة من ضبط مرتكبى الواقعة، ولم يتم العثور بحوزتهم على ثمة أسلحة بيضاء، وأقروا بارتكابها لاعتراضهم على تصويرهم، ورفضت القائمة على نشر الواقعة تحرير محضر بالواقعة. 


 وباستدعائها عقب قيامها بنشر مقطع الفيديو أقرت بادعائها الكاذب بشأن محاولة التعدى عليها بأسلحة بيضاء، ونشرها المقطع على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم والقائمة على النشر لادعائها الكاذب.

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