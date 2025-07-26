ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأن غزو المهاجرين الذي وصفه بـ"المروع" يهدد أوروبا بالوجود.



وقال الرئيس الأمريكي بعد وقت قصير من وصوله إلى إسكتلندا في زيارة تستغرق 4 أيام، "هناك غزو مروع يجري يجب إيقافه".

وصرح دونالد ترامب أثناء هبوط طائرته في جلاسكو، بأنه على أوروبا أن "تنظم أمورها" بشأن الهجرة.

وعندما سئل عن الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، قال ترامب: "في ما يتعلق بالهجرة من الأفضل أن تنظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن".

وتابع قائلًا: "يجب وقف هذا الغزو الرهيب الذي يحدث لأوروبا، والعديد من البلدان في أوروبا".

وأردف بالقول: “بعض القادة لم يسمحوا بحدوث ذلك، ولا يحصلون على التقدير المناسب.. بإمكاني ذكر أسمائهم الآن، لكنني لن أحرج الآخرين، هذه الهجرة تدمر أوروبا”.

وأشار ترامب الذي جعل من مراقبة الحدود أولوية رئيسية لرئاسته إلى أنه "في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر إلى الولايات المتحدة".

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