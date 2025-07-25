الجمعة 25 يوليو 2025
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محافظات

آثار احتراق مخزن خردة بجوار مقابر الأقباط بالسنطة (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز السنطة في محافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن خردة يقع بجوار مقابر المسيحيين.

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تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم بمخزن خردة بمدينة السنطة بالقرب من مقابر الأقباط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والتي نجحت في السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى العقارات والمباني المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقلت إلى موقع الحريق الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، ونائب رئيس المدينة أبواليزيد حسن لمتابعة جهود السيطرة على الحريق والإشراف على تأمين محيط الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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