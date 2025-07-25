أحلام تتألق بحفلها في مهرجان جرش وتوجه رسالة إلى الجمهور (صور)

أحيت الفنانة أحلام حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان جرش في تونس وسط حضور كبير.

وقالت أحلام فور صعودها المسرح: "أنتظر هذه المحبة وأنتظر هذا الترحيب دائمًا وهذه المرة الرابعة معكم على هذا المسرح العريق جرش جيالكم من دار زايد".

وقدمت أحلام عددًا كبيرًا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومنها تدري ليش، الله احتاجك، مع السلامة وغيرها من الأغاني.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن مفاجآت كبرى لجمهورها في مصر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها في مهرجان جرش.

تفاصيل حفل أحلام في دار الأوبرا المصرية

وقالت “أحلام” إنها تحضر خلال الفترة المقبلة لحفل في دار الأوبرا المصرية تحت عنوان “ليلة طلال”، قائلة: "هعملكم حفلة هيتكلم عنها التاريخ، متابعة: “بأنها تحضر أيضًا لألبوم جديد باللهجة المصرية”.

حفل أحلام في الكويت

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، الليلة الختامية لحفلات مهرجان “ليلة عمر” بقاعة “الأرينا” في الكويت.

وخلال الحفل، مزجت أحلام أغانيها ما بين القديم الجميل والجديد، رافقتها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وكانت البداية مع أغنية “مثير”، أتبعتها بـ"وش ذكرك"، وتلتها بواحدة من القديم الجميل هي “فضها سيرة”.

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