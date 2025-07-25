الجمعة 25 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحلام تكشف عن مفاجآت بالجملة للجمهور المصري

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن مفاجآت كبرى لجمهورها في مصر وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها في مهرجان جرش.

 

تفاصيل حفل أحلام في دار الأوبرا المصرية 

وقالت “أحلام” إنها تحضر خلال الفترة المقبلة لحفل في دار الأوبرا المصرية تحت عنوان “ليلة طلال” مشيرة: "هعملكم حفلة هيتكلم عنها التاريخ، متابعة: “بأنها تحضر أيضا لألبوم جديد باللهجة المصرية”.

حفل أحلام في الكويت

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الليلة الختامية لحفلات مهرجان “ليلة عمر”  بقاعة “الأرينا” في الكويت.
 

وخلال الحفل، مزجت أحلام أغانيها ما بين القديم الجميل والجديد، رافقتها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وكانت البداية مع أغنية “مثير”، أتبعتها بـ"وش ذكرك"، وتلتها بواحدة من القديم الجميل هي “فضها سيرة”.

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تفاصيل حفل أحلام في دار الأوبرا المصرية حفل أحلام الفنانة الإماراتية أحلام

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