أحلام تحيي حفلا في مهرجان قرطاج 21 أغسطس

تحيي المطربة الإماراتية أحلام الشامسي حفلًا في مهرجان قرطاج بتونس خلال شهر أغسطس المقبل.

ويقام الحفل يوم 21 أغسطس على مسرح قرطاج التاريخي، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

حفل أحلام في الكويت

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، الليلة الختامية لحفلات مهرجان “ليلة عمر” بقاعة “الأرينا” في الكويت.



وخلال الحفل، مزجت أحلام أغانيها ما بين القديم الجميل والجديد، رافقتها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وكانت البداية مع أغنية “مثير”، أتبعتها بـ"وش ذكرك"، وتلتها بواحدة من القديم الجميل هي “فضها سيرة”.

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