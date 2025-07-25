عزة لبيب تكشف مدى علاقتها بـ ليلى طاهر وقصة زواجها من نجلها (فيديو)

كشفت الفنانة عزة لبيب قوة علاقتها بالفنانة ليلى طاهر، مؤكدة أنها تعيش معها في نفس المنزل، قائلة:" هي واخدة دور وإحنا دور في البيت، ومن زمان أول ما اشتغلت معها كان لازم أطلع بنتها وعلاقتنا كانت جميلة مفيهاش أي شد أو حاجة دمها تقيل.

وعن قصة زواجها من نجل ليلي طاهر قالت عزة لبيب خلال لقائها مع ياسمين عز:" إحنا التقينا أنا وأحمد، وبعدها راح قال لوالدته على طول، والحمدلله لقاها راضية عني، وأنا وطنط ليلى علاقتنا كويسة ومش بعتبر إنها حمى وإحنا مع بعض على طول.

فؤاد المهندس على المسرح

وقالت الفنانة عزة لبيب: إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان عصبيا في العمل إلى حد ما، ويركز في كل تفاصيل المسرحية، مشيرة إلى أنه يتحول إلى شخص آخر قبل فتح ستار المسرحية بـ 10 دقائق.

وتابعت “عزة” خلال لقائها مع ياسمين عز:" فؤاد المهندس وهو في الكواليس بيكون سامع إيه اللي بيحصل على المسرح، ولو في حاجة ضايقته كان بيبان عليه، ولو حصل حاجة على المسرح كل الناس هتشعر بالتوتر".

الجدير بالذكر أن عزة لبيب تُعد واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة خاصة في الدراما والمسرح المصري، وقد بدأت انطلاقتها الفنية من خلال المسرح، حيث تألقت ضمن فرقة الفنان الكبير محمد صبحي في عدد من العروض المسرحية الناجحة.

كما شاركت في السينما بفيلم "البيه البواب" أمام النجم الراحل فؤاد المهندس، وهو الدور الذي ساهم في ترسيخ حضورها في وجدان الجمهور المصري والعربي.

تستمر الفنانة عزة لبيب في تقديم أدوارها المتميزة بحرفية عالية، مؤكدة أن الشغف بالفن لا يرتبط بزمن، وأن كل عمل جديد هو فرصة لتقديم الأفضل.

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