عزة لبيب تنتظر عرض "حرب الجبالي" وتؤكد سعادتها بكواليس العمل

تنتظر الفنانة القديرة عزة لبيب عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي ينطلق بدءًا من الأحد 18 مايو، وهو من إخراج محمد أسامة وتأليف سماح الحريري، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، هبة مجدي، خالد أحمد صلاح، نسرين إمام، انتصار، لقاء سويدان، ريم أحمد، وغيرهم من ألمع النجوم.

وأعربت الفنانة عزة لبيب في تصريحات صحفية عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن كواليس التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون والاحترافية، وهو ما انعكس بشكل واضح على جودة العمل ومستوى الأداء الجماعي.

الجدير بالذكر أن عزة لبيب تُعد واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة خاصة في الدراما والمسرح المصري، وقد بدأت انطلاقتها الفنية من خلال المسرح، حيث تألقت ضمن فرقة الفنان الكبير محمد صبحي في عدد من العروض المسرحية الناجحة. كما شاركت في السينما بفيلم "البيه البواب" أمام النجم الراحل فؤاد المهندس، وهو الدور الذي ساهم في ترسيخ حضورها في وجدان الجمهور المصري والعربي.

تستمر الفنانة عزة لبيب في تقديم أدوارها المتميزة بحرفية عالية، مؤكدة أن الشغف بالفن لا يرتبط بزمن، وأن كل عمل جديد هو فرصة لتقديم الأفضل.

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